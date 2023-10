Bad Dürkheim spielt "Stadt Land Quiz" gegen Söflingen

Von Loriot über Dieter Hildebrandt bis Anke Engelke - bei “Stadt Land Quiz“ geht es diesmal um die großartigen Frauen und Männer, die uns zum Lachen bringen: um Komiker und Comedians und ihre unvergessenen Kalauer und Pointen. SWR-Moderator Jens Hübschen spielt in Söflingen, einem Ulmer Stadtteil, u.a. mit der dort ansässigen Kabarettistin Marlies Blume und dem Kabarettisten Walter Spira und in Bad Dürkheim mit einer Schauspielerin und einem Schauspieler des “Theater an der Weinstraße“. Jens Hübschen will heraus bekommen, wer lacht wohl zuletzt?