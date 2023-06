Tauffest auf dem Fernsehturm

27 Storchenpaare gibt es dieses Jahr in Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg. Das ist absoluter Rekord! Die meisten Isnyerinnen und Isnyer freuen sich über die klappernden neuen Mitbewohner in großer Zahl. Aber es gibt auch menschliches Gemecker über zu viel Storchenkonzert, vollgekotete Dächer und anderes. Also: sind die brütenden Tiere nun willkommen, oder höchstens geduldet?