Sven Plöger wagt einen Blick auf das Wetter 2023

Innerhalb von 20 Tagen legte der Apnoetaucher insgesamt 174 Kilometer zurück. Damit übertrifft sich der 47-Jährige, der bereits einige Weltrekorde geholt hat, selbst. Gestartet ist er in Romanshorn, dann schwamm Richtung Konstanz in den Überlinger See vorbei an Friedrichshafen, Lindau und der Rheinmündung bis zum Startpunkt zurück. Alles, was der 47-Jährige zum Tauchen und Übernachten brauchte, hatte er in seinem schwimmenden Rucksack verstaut: trockene Kleider, Laptop, Kamera, Zelt, Schlafsack. In der Landesschau erzählt er, was ihn bei diesem Abenteuer angetrieben hat und warum er dabei auch an seine Grenzen kam.