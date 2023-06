Sofia Gittinger ist Cowgirl und Cafébesitzerin

Sofia Gittinger aus Bietigheim-Bissingen arbeitet nach dem Studium zwei Jahre als Cowgirl in Kanada. Das bedeutet bis zu 15 Stunden am Tag Rinder hüten, auf dem Feld arbeiten und sich um die Tiere kümmern. Mittlerweile ist sie wieder zurück in Deutschland und eröffnete ihr eigenes Café. In der Landesschau erzählt Sofia Gittinger von ihren Abenteuern in Kanada und davon, wie ihr der Mut als Cowgirl auch als Cafébesitzerin hilft.