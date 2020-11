Am 1. November war Allerheiligen, am 2. November ist Allerseelen. Zwei der wichtigsten katholischen Feiertage. An Allerheiligen wird wie der Name schon sagt, aller Heiligen gedacht. An Allerseelen aller Verstorbenen. Traditionell ist hier für die Katholiken der Besuch der Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen wichtig. Für die Friedhofsgärtner ist das die Hochsaison. Hunderte Gräber warten auf ihren Herbst und Winterschmuck. Das ist viel Arbeit. Wir haben einen Gärtner am Pragfriedhof in Stuttgart besucht und bei der Arbeit begleitet. mehr...