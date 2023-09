Landesschau Baden-Württemberg vom 13.9.2023

Serkan Eren, der Gründer der Hilfsorganisation STELP, erhält das Bundesverdienstkreuz für sein humanitäres Engagement auf der ganzen Welt. Nach einem schweren Autounfall krempelt er sein Leben komplett um. Der frühere Fitnesstrainer gründet die Hilfsorganisation „STELP“, mit der er Menschen in Not direkt vor Ort unterstützt - schnell und unkompliziert. Bisher helfen Serkan und sein Team aktiv in 10 Ländern. Dieses Jahr ist er vor allem in der Ukraine und der Türkei aktiv. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen in Not zu helfen. Im Landesschau-Studio erzählt „Der kleine Junge, der nicht Feuerwehrmann, sondern Gangster werden wollte“, was ihm diese Auszeichnung bedeutet.