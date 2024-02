Abschied vom Heidelberger Zuckerladen

Simon Straetker ist im Schwarzwald und in den Naturschutzgebieten Europas zuhause. Der leidenschaftliche Filmemacher aus Löffingen ist bekannt für seine außergewöhnlichen Aufnahmen in der Wildnis von Europa. Naturschutzprojekte sind ihm dabei eine Herzensangelegenheit. Was er auf seinen abenteuerlichen Reisen in die entlegensten Gegenden Europas erlebt, erzählt er uns im Studio.