Timon Krause ist erst 27 und seine Fangemeinde wächst rasend schnell. Denn er zeigt seine Fähigkeiten vor allem auf der Bühne vor Publikum mit seinem Live-Programm „Mind Games“. Mit 12 kommt er das erste Mal mit Hypnose in Berührung. Seine Begeisterung für das scheinbar Übersinnliche ist seitdem ungebrochen. Das Erraten von PIN-Nummern, oder die Beeinflussung von Gedanken sind seine populärsten „Zaubertricks“. Dabei nutzt er nur die Gesetzmäßigkeit unseres Geistes in Verbindung mit seiner schnellen Beobachtungsgabe, gekonnter Kommunikation und ausgeprägter Empathie – und fertig ist der Mentalist. Timon Krause sagt: „Die Menschen unterscheiden sich zwar im Detail voneinander, aber im Großen und Ganzen funktionieren unsere Köpfe alle gleich. Wir wollen verstanden und angenommen werden. “ Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner Begeisterung für das Übersinnliche und was ihn als einer der weltbesten Mentalisten ausmacht.