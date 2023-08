Dieter Kaiser macht die Welt bunter

Dieter Kaiser aus Ingersheim ist einer der wenigen Färber in Deutschland. In seiner Werkstatt beschäftigt er sich seit über 40 Jahren mit der Kunst des natürlichen Färbens. Früher hat er den Großhandel bis nach Japan und die USA mit pflanzengefärbter Wolle und Seide beliefert. Heute konzentriert er sich mehr auf das Unterrichten, Ausbilden und Forschen. Vor allem im Ausland ist sein Wissen gefragt. Gerade in Ländern wie Nepal oder Peru will man nicht, dass die alte Handwerkskunst der Färberei in Vergessenheit gerät.