Walnuss-Nocken auf Rosenkohl-Lauchstreifen

Eberhard Braun macht würzige Nocken aus Brandteig, die mit Walnüssen schön knackig werden. Dazu gibt es gedünstete Lauchstreifen mit Rosenkohl, Apfel und Schmand.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

Für die Nocken:

250 g Milch

100 g Butter

150 g Weizenmehl, Type 405

5 Eier (Größe M)

3 EL Öl (z.B. Raps- oder Walnussöl)

30 g Walnüsse, fein gehackt

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für die Rosenkohl-Lauchstreifen:

500 g Rosenkohl

180 g Lauchstangen

1 Knoblauchzehe

3 EL Rapsöl

200 g Schmand oder Sauerrahm

250 ml Gemüsebrühe

150 g Apfel, z. B. Elstar oder Boskop

etwas Muskatnuss

etwas Salz

etwas Pfeffer

Außerdem, nach Belieben:

50 g Bergkäse, gerieben

50 g Walnüsse, gehackt

75 g Speckwürfel, gebraten

Zubereitung

1. Für die Nocken: Milch und Butter in einem Topf aufkochen.

2. Das Mehl auf einmal in den Topf geben und bei mittlere Hitze, alles gut verrühren (abbrennen), bis ein geschmeidiger, glänzender Teig entstanden ist.

3. Den Teig in eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Sobald er handwarm ist, nacheinander die Eier unterrühren.

4. Zuletzt das Öl und gehackte Walnüsse einrühren.

5. Leicht gesalzenes Wasser in einem Topf aufkochen.

6. Aus dem Teig mit zwei Esslöffeln in Nocken formen und ins siedende Wasser geben. Die Nocken für ca. 10-12 Minuten gar ziehen lassen.

7. Inzwischen für die Rosenkohl-Lauchstreifen Rosenkohl und Lauch putzen, abbrausen und trocknen. Knoblauch abziehen und fein hacken oder durch eine Presse drücken.

8. Rosenkohl längs halbieren und in feine Streifen, Lauch ebenfalls längs halbieren und in feine Streifen schneiden. (Den Lauch nach Belieben erst in ca. 5 cm dicke Stücke schneiden und dann erst in Streifen).

9. Die Nocken aus dem Kochwasser heben, abtropfen lassen und auf ein geöltes oder mit Backpapier belegtes Backblech platzieren und auskühlen lassen.

10. Für das Gemüse Öl in einen großen Topf erhitzen, Lauch, Rosenkohl und Knoblauch zugeben und ca. 1 Minute rührend anrösten.

11. Brühe unterrühren und mit geschlossenem Deckel etwa 5 Minuten dünsten.

12. In der Zwischenzeit den Apfel abbrausen, trocknen und mit Schale grob reiben.

13. Topfdeckel abnehmen, Apfelraspel mit Schmand zum Gemüse geben und unter Rühren etwa 2 Minuten dünsten. Mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken (eventuell etwas Wasser zugießen).

14. Die Nocken vor dem Servieren in einer Pfanne mit etwas Butter, bei mittlerer Hitze, goldbraun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

15. Die Nocken mit dem Gemüse anrichten und servieren. Nach Belieben noch mit etwas geriebenem Käse, Nüssen oder knusprig gebratenen Speckwürfeln bestreuen.

