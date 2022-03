Süße Popcorn-Variationen

Haben Sie auch schon das Geräusch von aufpoppenden Maiskörnern im Ohr? Wir haben zwei richtig leckere Popcorn-Variationen mit Schokolade für Sie!

Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Kürbiskern-Popcorn mit dunkler Schokolade: Pro Portion (4): Kcal: 286; KJ: 1198; E: 12 g; F: 26 g; KH: 17 g Limetten-Popcorn mit Pistazien und weißer Schokoladen: Pro Portion (4): Kcal: 214; KJ: 896; E: 7 g; F: 16 g; KH: 9 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für den Mais:

30 g Kokosfett

1 EL Zucker

50 g Popcorn-Mais

Für das Kürbiskern-Popcorn mit dunkler Schokolade:

100 g Kürbiskerne

10 g Puderzucker

0,5 TL Salz

50 g Zartbitterschokolade

Für das Limetten-Popcorn mit Pistazien und weißer Schokolade:

50 g Schokolade, weiß

1 Bio-Limette, die Schale davon

100 g Pistazien, ungesalzen ohne Schale

Außerdem:

Backpapier

Nach Belieben Papiertütchen oder Spitztütchen aus Backpapier zum Servieren

Zubereitung

1. Das Kokosfett mit dem Zucker in einen großen Topf geben und schmelzen lassen. Dann den Mais hinzugeben, den Deckel verschließen und den Mais in 3–5 Minuten aufpoppen lassen. Den Topf mit Deckel dabei zwischendurch schütteln, damit das Popcorn nicht anbrennt.

2. Anschließend das Popcorn auf einem Backblech verteilen und abkühlen lassen.

3. Währenddessen die Kürbiskerne mit Puderzucker und Salz in einer Pfanne erhitzen, bis der Zucker karamellisiert. Herausnehmen und auf einem Stück Backpapier verteilen und abkühlen lassen. Die Pistazien hacken.

4. Die Schokoladen jeweils hacken und in eine Schüssel geben. Jeweils zweit Drittel der Menge über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Vom Wasserbad nehmen und die übrige Menge unterrühren und schmelzen lassen.

5. Das Popcorn auf zwei Schalen aufteilen. Die eine Hälfte Popcorn mit Zartbitterschokolade vermischen. Etwas anziehen lassen, dann Kürbiskerne untermischen. Unter die andere Hälfte die weiße Schokolade mischen. Ebenfalls etwas anziehen lassen, dann Limettenabrieb und die gehackten Pistazien darüber verteilen.

6. Beide Popcornsorten in saubere Schüsseln umfüllen und vernaschen oder in luftdichte Gefäße umfüllen, damit sie nicht so schnell knatschig werden oder in Papiertütchen oder Spitztütchen aus Backpapier füllen, ebenfalls zum Aufbewahren, servieren oder verschenken.

Unser Tipp: Das Popcorn sollte schnell gegessen werden, weil es sonst knatschig wird.

Übersicht aller SWR Rezepte