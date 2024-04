per Mail teilen

Timo Böckle macht fluffige Serviettenknödel mit Bärlauch und Lauchzwiebeln. Begleitet werden sie von wildem Brokkoli, Petersilie und Kresse in einer sahnigen Bechamelsoße.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 491, KJ: 2051 E: 16 g, F: 34 g, Kh: 28 g Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

Für die Knödel:

140 g Weißbrot (vom Vortag)

1 Bund Schnittlauch

2 Lauchzwiebeln

4 Blätter Bärlauch

300 ml Milch

4 Eigelb (Größe M)

etwas Pfeffer, schwarz, geschrotet

etwas Salz

50 g Butter

Für Brokkoli und Kräutersoße:

800 g Brokkoli, wild oder herkömmlicher Brokkoli

3 EL Butter

1 EL Mehl

300 ml Gemüsebrühe

100 g Sahne oder Milch

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Bund Petersilie

1 Beet Kresse

Zubereitung

1. Für die Knödel das Brot in etwa 1 cm große Stückchen schneiden. Die Lauchzwiebeln putzen, abbrausen und in dünne Scheiben schneiden. Bärlauch ebenfalls in sehr fein schneiden. Schnittlauch abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

2. Die Milch in einem Topf aufkochen. Dann die Mischung mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

3. Öl in einer Pfanne erhitzen, die Lauchzwiebeln darin ca. 1-2 Minuten anbraten.

4. Die kochende Milch über die Knödelmasse gießen. Zugedeckt ca. 10 Minuten ziehen und abkühlen lassen.

5. Die Eigelbe, Lauchzwiebeln, Schnittlauch und Bärlauch zufügen und alles gut vermischen.

6. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen eine Rolle formen (Durchmesser ca. 4 cm). Diese in ein sauberes Küchentuch wickeln und die Enden mit Küchengarn verschließen. Zugedeckt nochmals etwa 5 Minuten ruhen lassen.

7. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf aufkochen. Die Knödel ins kochende Wasser gleiten lassen. Die Temperatur reduzieren und die Knödelrolle sacht ca. 20 Minuten siedend garen.

8. In der Zwischenzeit Brokkoli putzen, abbrausen und klein schneiden.

9. In einem Topf 1 EL Butter erhitzen. Brokkoli darin ca. 1-2 Minuten anbraten. Herausnehmen.

10. Anschließend die übrige Butter zum Bratfett geben. Mehl zufügen und unter Rühren hell anrösten.

11. Gemüsebrühe nach und nach unterrühren, bis eine sämige Soße entsteht.

12. Sahne zugeben und etwas einköcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

13. Brokkoli wieder zufügen und weitere ca. 2 Minuten garen.

14. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Kresse vom Beet schneiden.

15. Die Knödel aus dem Wasser heben und aus dem Tuch wickeln. Knödel in Scheiben schneiden (nach Belieben noch in etwas Butter braten).

16. Brokkoli mit den Kräutern mischen und erneut abschmecken. Mit den Knödeln anrichten und servieren.

Tipp: Wenn herkömmlicher Brokkoli verwendet wird, die Röschen in etwas Salzwasser ca. 1-2 Minuten blanchieren. Herausnehmen und kalt abbrausen und anschließend wie im Rezept (Punkt 13) weiter verarbeiten. Das Eiweiß einfrieren oder für Omeletts oder Rühreier verwenden.

