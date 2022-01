Schokocreme mit Bananen und Erdnüssen

per Mail teilen

Ein leckeres Dessert mit weniger Zucker. Den besonderen Kick bekommt diese Schokocreme durch Bananen und Erdnüsse. Also Löffel raus und einfach nur genießen!

Portionen: 2 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Melina Ebert

Zutaten

200 ml Hafermilch

3 Datteln, über Nacht eingeweicht

2 Bananen

40 g Erdnussmus

1,5 TL Kakao

1 Msp. gemahlene Vanille

100 g Haferflocken fein

1 Stück Schokolade 100%

20 g Erdnüsse

Zubereitung

1. Hafermilch, Datteln, 1 Banane, Erdnussmus, Kakao, Vanille und die Haferflocken pürieren und mind. 1 Stunde quellen lassen.

2. Die Bananen in Scheiben schneiden. Die Schokolade in feine Späne hacken. Die Erdnüsse ohne Öl in einer Pfanne rösten.

3. Etwas Creme in ein Dessertglas füllen. Die Bananenscheiben drauf schichten, dann wieder etwas Creme darauf geben und mit Bananenscheiben abschließen.

4. Zum Schluss geröstete Erdnüsse und Schokolade darüberstreuen.

