Rhabarber macht mit dieser Grillsauce irgendwas ziemlich Geniales! Der selbstgemachte Rhabarberketchup ist dank seiner Zutaten etwas ganz besonderes!

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann

Zutaten

700 g Rhabarber

150 g Schalotten

etwas Pflanzenöl

150 g brauner Zucker

300 g Tomaten, passiert

150 ml Apfelessig

1 Biozitrone (Saft und Abrieb davon)

3 Nelken

2 Lorbeerblätter

1 Msp. Zimt

1 Prise Salz

etwas schwarzer Pfeffer

etwas Chilipulver, gemahlen (bei Bedarf)

1,5 Speisestärke zum Andicken (optional)

Außerdem:

Flasche oder Glas mit Twist-Off-Verschluss

Zubereitung

Hinweis: Für 1 Liter

1. Für den Rhabarberketchup den Rhabarber abbrausen, putzen und in kleine Stücke schneiden.

2. Die Schalotten in kleine Würfel schneiden. Schalottenwürfel in einem großen Topf auf dem Herd in etwas Öl kurz glasig andünsten.

3. Braunen Zucker dazu geben und etwas karamellisieren lassen. Rhabarber, passierte Tomaten, Apfelessig, Zitronensaft und -abrieb, Nelken, Lorbeerblätter, Zimt, Salz, schwarzer Pfeffer und bei Bedarf Chilipulver dazugeben und bei geschlossenem Deckel 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Unser Tipp: Die Nelken und die Lorbeerblätter können dabei in einem Teebeutel oder Tee-Ei mitgekocht werden. So kann man die Gewürze später wieder einfacher entfernen.

4. Deckel abnehmen, die Hitze etwas runterschalten und für weitere 45 Minuten weiter köcheln lassen.

5. Nelken und Lorbeerblätter entfernen.

6. Die Masse mit einem Mixer pürieren.

Unser Tipp: Wer das Rhabarberketchup sehr fein haben möchte, kann die fertige Masse durch ein Sieb streichen.

7. Rhabarberketchup mit Zucker, Apfelessig und Salz abschmecken.

Unser Tipp: Sollte das Rhabarberketchup zu dünnflüssig sein, darf es nochmal in den Topf und kann mit Speisestärke etwas angedickt werden.

8. Flasche oder Glas mit Twist-off-Verschluss sterilisieren.

9. Heißer Rhabarberketchup in die vorbereitete Flasche oder in das vorbereitete Glas füllen und verschließen.

