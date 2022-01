per Mail teilen

Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten:

190 g Butter

70 g Puderzucker

1 g Salz

2 g Vanillezucker

10 g Zitronenpaste *

1 Ei

1 Eigelb

260 g Mehl ( T405)

30 g Haselnüsse (gemahlen, geröstet)

Für die Zitronenpaste:

1 Biozitrone

Kristallzucker

1. Butter, gesiebten Puderzucker und Gewürze vergreifen oder in der Küchenmaschine glattarbeiten.

2. Ei und Eigelb zugeben.

3. Das Mehl sieben, Nüsse zufügen und unter die Buttermasse arbeiten

4. Den Teig flach drücken und in Klarsichtfolie eingewickelt ca. 1 Stunde kühl stellen

Für die Zitronenpaste

1 Biozitrone – ungespritzt waschen, abreiben und mit der Schale in kleine Stücke schneiden evtl. Kerne entfernen. Mit der gleichen Gewichtsmenge Kristallzucker vermischen und in einem Mixer pürieren. Kann gut auf Vorrat hergestellt werden und hält sich in einer verschlossenen Dose ca. 2 Monate im Kühlschrank

