Mairübchen-Salat mit gebratenem Bergkäse

Eberhard Braun macht einen knackigen Frühlingssalat mit Mairübchen, Radieschen und Lauchzwiebeln. Dazu macht er eine Kresse-Salsa und gebratenen Bergkäse.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal:547, KJ: 2271 E: 27 g, F: 39 g, KH: 18 g Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

Für den Salat:

250 g Mairübchen

250 g Radieschen

250 g Kohlrabi

2 Lauchzwiebeln

2 Knoblauchzehen

3 EL Rapsöl oder anderes Pflanzenöl

150 ml Apfelsaft, ca.

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 EL Apfelessig

1 EL Apfeldicksaft oder Honig

Für die Kresse-Salsa:

125 g Radieschen

1 Essiggurke, mittelgroß

1 Beet Kresse

30 ml Apfelessig

1 EL Apfeldicksaft oder Honig

2 EL Rapsöl oder anderes Pflanzenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 EL Nüsse, gehackt, nach Belieben Wal- oder Haselnüsse

Für den Käse:

320 g Bergkäse (oder anderen Hartkäse)

4 Scheiben Weißbrot oder Ciabatta

1. Für den Salat Mairübchen, Radieschen, Kohlrabi und Lauchzwiebel abbrausen, putzen bzw. schälen.

2. Mairübchen und Kohlrabi in ca. 1 cm Würfel schneiden. Radieschen vierteln. Das Weiße von der Lauchzwiebel in 1 cm Stücke schneiden. Das Grün der Zwiebel in feine Ringe schneiden. Knoblauchzehen mit Schale andrücken, so dass die Schale leicht aufspringt.

3. In einer Pfanne das Öl erhitzen. Mairübchen, Radieschen, Kohlrabi, Knoblauch (mit Schale) und das Weiße der Frühlingszwiebel zugeben. Alles etwa 1 Minute andünsten.

4. Apfelsaft zufügen, abdecken und alles etwa 3 Minuten dünsten.

5. Die Pfanne vom Herd ziehen. Deckel abnehmen. Das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Essig und Apfeldicksaft (oder Honig) abschmecken und bis zum Servieren marinieren

6. Für die Salsa Radieschen putzen. Radieschen und Essiggurke fein würfeln. Kresse vom Beet schneiden.

7. In einer Schüssel Essig, Apfeldicksaft, Öl, Salz, Pfeffer und Kresse mischen. Nach Belieben gehackte Nüsse zugeben und 30 Minuten ziehen lassen.

8. Inzwischen den Käse in 8 etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden.

9. Die Brotscheiben in einer Pfanne von beiden Seiten goldgelb rösten. Herausnehmen und halbieren.

10. Die Käsescheiben in die heiße Pfannenmitte legen (ohne Öl). Sobald sich nach ca. 30 Sekunden auf der Käseunterseite eine dünne Kruste bildet, die Käsescheiben mit einer (Holz)gabel oder dünnem Spatel wenden und weitere ca. 30 Sekunden anbraten.

11. Den Salat und die Salsa erneut mischen und abschmecken. Den Salat mit Lauchzwiebelgrün bestreuen und auf Tellern verteilen. Den Käse auf die Baguettescheiben setzen und mit der Salsa zum Salat reichen

