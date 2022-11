Steak mit Erdbeer-Pfeffer-Sauce und Mairübchen

Haggis ist das erste Gericht, das man mit Schottland in Verbindung bringt. Aber warum lieben die Schotten ihren gefüllten Schafsmagen so? Denn in den Haggis kommt alles, was bei uns von den meisten Speisekarten verschwunden ist: Herz, Lunge, Nierenfett und Leber vom Schaf, das ganze mit Hafermehl versetzt und in einem Schafsmagen verpackt. mehr...