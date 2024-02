Linsensalat mit gebratenen Äpfeln und Meerrettichschmand

Caroline Autenrieth macht einen knackigen Salat mit Linsen, Sellerie und Meerrettich-Schmand.

Portionen: 1 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für den Salat:

60 g Berglinsen

300 ml Wasser

1 Zwiebel, rot

1 Karotte

3 Stiele Stangensellerie

1 Apfel, z. B. Elstar

0,5 Bund Dill

1 EL Apfelessig oder anderer Essig

1 EL Orangensaft

1 TL Senf

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

2 EL Rapsöl

Außerdem:

4 EL Schmand oder Sauerrahm

1 TL Meerrettich, aus dem Glas

Zubereitung

1. Linsen (am Vorabend eingeweicht) abbrausen und im kochenden Wasser (ohne Salz), ca. 20-30 Minuten weich garen.

2. Anschließend abgießen und beiseitestellen.

3. Inzwischen Zwiebel, Karotte, Staudensellerie und Apfel putzen bzw. schälen und kleinschneiden. Dill abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

4. Öl in einer Pfanne erhitzen. Karotte darin ca. 3 Minuten andünsten. Zwiebeln, Sellerie und Apfel zugeben und weitere ca. 4-5 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Essig, Orangensaft, Senf, Salz, Pfeffer und etwas Zucker verrühren. Öl unterschlagen, mit den Linsen und Gemüse mischen. Dill darüberstreuen.

6. Schmand und Meerrettich verrühren, ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen und dazu servieren.

Tipp: Die Linsen garen schneller, wenn sie am Vorabend in kaltem Wasser eingeweicht werden. Falls etwas vom Staudensellerie übrige bleibt, die Stangen in Stücke schneiden und etwa 2 Minuten blanchieren. Anschließend 1 Ei, 50-60 g gerieben Käse und 150 g Sauerrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Sellerie in eine Auflaufform geben, mit Sauerrahm-Mix übergießen und im Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20-30 Minuten überbacken.

