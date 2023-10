Kürbistarte mit Curry-Dattel-Dip

per Mail teilen

Mira Maurer macht eine knusprige Tarte. Kürbisspalten werden mit Lauch kombiniert und vereinen sich mit einer Käse-Eier-Sahne zu einem raffinierten Herbstessen. Dazu gibt es noch einen würzigen Dattel-Curry-Dip.

Portionen: 8 Zubereitungszeit: 80 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 679, KJ: 2853, E: 18 g, F: 45 g, KH: 45 Rezeptautor/Rezeptautorin: Mira Maurer

Zutaten

Für den Teig

250 g Weizenmehl (Type 550)

0,5 TL Backpulver

etwas Salz

100 g Butter, zimmerwarm

80 ml Wasser, kalt, ca

Für den Dattel-Curry-Dip

1 Knoblauchzehe

100 g Datteln, entkernt

6 Stiele Petersilie

200 g Frischkäse

150 g Schmand

etwas Zitronensaft

Für den Belag

6 Eier Größe M

300 g Schlagsahne

80 g Bergkäse oder Gouda

etwas Pfeffer und Salz

2 Stangen Lauch

1 Hokkaidokürbis (ca. 800 g)

Außerdem

Tarte- oder Springform (Ø 26 cm)

Hülsenfrüchte zum Blindbacken

Zubereitung

1. Für den Teig Mehl, Backpulver und 1 Prise Salz in eine Schüssel geben. Butter in Flocken und Wasser zugeben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine kurz zu einem glatten Teig kneten.

2. Teig zu einer Kugel formen, etwas flachdrücken und abgedeckt etwa 1 Stunde kaltstellen.

3. Inzwischen für den Dattel-Curry-Dip Knoblauch abziehen und fein hacken oder durchpressen.

Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein hacken. Datteln fein würfeln.

4. Frischkäse und Schmand in eine Schüssel geben und verrühren. Mit Zitronensaft, Curry, Cayennepfeffer und 1 Prise Salz würzen. Knoblauch, Petersilie und Datteln unterrühren. Abgedeckt beiseitestellen.

5. Für Lauch und Kürbis reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen. Lauch putzen, der Länge nach halbieren und in einzelne Blätter teilen. Die Lauchblätter darin 2 Minuten kochen, abgießen, im kalten Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Lauchblätter zwischen 2 Geschirrtüchern trocknen.

6. Kürbis halbieren und das weiche Innere mit den Kernen entfernen. Ungeschälten Kürbis auf einem scharfen Gemüsehobel in 2 mm dicke Scheiben schneiden. Lauch und Kürbis beiseitestellen.

7. Für den Belag 1 Ei trennen, Eiweiß beiseitestellen. Eigelb, restliche Eier, Sahne und Käse in einer großen Schüssel verrühren und kräftig mit Pfeffer und Salz würzen.

8. Eine Tarte- oder Springform (Ø 26 cm) fetten und mit Mehl ausstäuben. Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche oder zwischen 2 Bögen Backpapier rund (Ø 32 cm) ausrollen. Teig in die vorbereitete Form legen und dabei einen Rand formen. Boden in der Form mit einer Gabel mehrfach einstechen.

9. Teig mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und im Ofen, bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, auf der mittleren Schiene auf dem Rost in der untersten Schiene 10 Minuten blindbacken.

10. Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen. Teigboden mit Eiweiß bestreichen

und auf der untersten Schiene weitere 5 Minuten backen.

11. Lauch und Kürbis abwechselnd kreisförmig in der Form verteilen. Eier-Sahne-Käse-Masse sorgfältig darauf verteilen. Die Tarte auf der mittleren Schiene weitere ca. 35-40 Minuten backen.

12. Tarte aus dem Ofen nehmen. und in der Form auf einem Gitter 15 Minuten abkühlen lassen. Vorsichtig aus der Form lösen, in 8 Stücke schneiden und mit dem Dip servieren. Dazu passt Salat.

Übersicht aller SWR Rezepte