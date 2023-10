per Mail teilen

An diesem Kürbis-Birnenkuchen vom Blech führt garantiert kein Weg vorbei! Besonders raffiniert ist die Knusperkruste mit Mandelblättchen und Kürbiskernen. Da muss man sich einfach ein Stück gönnen!

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (20): 435 kcal, 1825 kJ, 9 g E, 26 g F, 40 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für den Rührteig:

320 g zimmerwarme Butter

320 g Zucker

1 Prise Salz

5 Eier (Größe M)

250 g Birnen

1 TL Zitronenpaste (5 g)

250 g Weizenmehl (Type 405)

3 TL Backpulver (8 g)

200 g gemahlene Mandeln

Für den Belag:

600 g Hokkaido-Kürbis

Für die Knusperkruste:

100 g Mandelblättchen

100 g Kürbiskerne

200 g Zucker

30-40 ml Wasser

Außerdem:

Backblech (ca. 30 cm x 40 cm)

weiche Butter für das Blech

Zubereitung

1. Ein Backblech (ca. 30 cm x 40 cm) fetten.

2. Für den Rührteig Butter, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine 3-5 Minuten nicht zu schaumig aufschlagen.

3. Eier einzeln jeweils 30 Sekunden unterrühren. Birnen waschen, trocknen und schälen.

4. Birnen auf der groben Seite einer Vierkantreibe bis zum Kerngehäuse raspeln. Birnenraspeln und Zitronenpaste unterrühren.

5. Mehl und Backpulver mischen, in eine Schüssel sieben, mit den gemahlenen Mandeln vermengen und unter die Buttermasse heben.

6. Rührteig mit einem feuchten Silikonschaber auf dem vorbereiteten Blech glattstreichen. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

7. Inzwischen für den Belag den Kürbis schälen und das weiche Innere und die Kerne am besten mit einem scharfkantigen Esslöffel entfernen. Kürbisfruchtfleisch etwa 1 cm groß würfeln und gleichmäßig auf dem Teig verteilen.

8. Für die Knusperkruste Mandelblättchen, Kürbiskerne und Zucker in eine Schüssel geben und mischen. Mit dem Wasser leicht benetzen, so dass der Zucker an Mandeln und Kürbiskernen kleben bleibt.

9. Die Knuspermischung auf dem Blech verteilen und den Kuchen im heißen Ofen in der Ofenmitte 45-50 Minuten backen. Kuchen auf dem Blech auf einem Gitter abkühlen lassen.

10. Kuchen in Stücke schneiden und servieren. Dazu passt geschlagene Sahne.

Übersicht aller SWR Rezepte