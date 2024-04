Kartoffelsalat mit gegrilltem Spargel

per Mail teilen

Timo Böckle bereitet einen Kartoffelsalat nach schwäbischer Art zu. Dazu gibt es gegrillten weißen und grünen Spargel. Genau das richtige zum Start der Grillsaison!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 70 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 292, KJ: 1222 kJ, E: 8 g, F: 16 g, KH: 24 g Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

Für den Kartoffelsalat:

300 g Kartoffeln, festkochend

200 g Kartoffeln, mehligkochend

2 Zwiebeln

1 TL Senf

150 ml Gemüsebrühe, heiß

3 EL Essig

etwas Pfeffer

etwas Salz

3 EL Rapsöl

Für den Spargel:

250 g Spargel, weiß

250 g Spargel, grün

3 EL Rapsöl

etwas Pfeffer

etwas Salz

etwas Zucker

100 ml Weißwein oder 80 ml Gemüsebrühe und saft von 1 Zitrone

1 Bund Kerbel

Zubereitung

1. Für den Kartoffelsalat Kartoffeln gründlich abbürsten. Jeweils mit Wasser bedeckt aufkochen und garen.

2. Zwiebeln abziehen und in sehr feine Würfel schneiden. Zwiebeln, Senf, Brühe, Essig, und je eine Prise Pfeffer und Salz in eine Schüssel geben und gründlich verrühren.

3. Kartoffeln abgießen und die Schalen abziehen. Die mehligen Kartoffeln in dickere Scheiben schneiden, da sie leichter zerfallen. Festkochende Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, ebenfalls in die Schüssel geben und vorsichtig mischen.

4. Den Kartoffelsalat mit Pfeffer und Salz abschmecken und abschließend das Öl unterrühren.

5. Für den Spargel die Stangen schälen bzw. von Blättchen befreien und mit Öl einreiben.

6. Stangen in einen Metallbräter (oder eine feuerfeste Form) legen und mit je etwas Pfeffer, Salz und Zucker würzen und mit Wein beträufeln.

7. Bräter auf den Grill stellen, Deckel vom Grill verschließen und etwa 10 Minuten garen.

8. Inzwischen den Kerbel abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Spargelstangen aus dem Fond nehmen und schräg in Stifte schneiden. Die Spargelstifte unter den Kartoffelsalat heben, Kerbel untermischen, erneut abschmecken und servieren.

