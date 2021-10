Kartoffel-Maronen-Schmarr(e)n mit Kräutersoße

per Mail teilen

Martin Gehrlein zeigt ein fixes Rezept: Kartoffel-Maronen-Schmarrn. Dazu gibt es eine würzige Kräutersoße mit gemischten Kräutern, Joghurt und saurer Sahne - klingt köstlich und ist ganz einfach.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Person: Kcal: 580, KJ: 2442 E: 11 g, F: 31 g, KH: 62 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für die Kräutersoße:

200 g Kräuter, gemischt (z. B. Petersilie, Schnittlauch, Rauke)

50 g Salat-Mayonnaise

150 g Joghurt

200 g saure Sahne

etwas Salz

etwas Pfeffer

0,5 Biozitrone, Saft und 1 TL abgerieben Schale davon

Für den Schmarr(e)n:

500 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

200 g Maronen, vakuumiert, vorgegart

Salz

80 g Butter

6 Eier

100 g Mehl

150 ml Milch

etwas Muskat

2 Stiele Thymian

Zubereitung

1. Für die Soße Kräuter abbrausen, trockenschütteln und grob schneiden.

2. Kräuter mit Mayonnaise im Mixer fein pürieren. Joghurt, saure Sahne, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Schale unterrühren. Abschmecken und bis zum Servieren abdecken und kalt stellen

3. Für den Schmarr(e)n Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten weich garen. Abgießen, ausdampfen lassen und die Schalen abziehen. Kartoffeln abdecken und kalt stellen. (Kartoffeln am besten bereits am Vorabend oder mindestens 3-4 Stunden vorher kochen)

4. Maronen fein würfeln oder in dünne Scheiben schneiden. Kartoffeln grob reiben.

5. In einem Topf 20 g Butter schmelzen lassen. Eier trennen. Butter, Eigelbe, Mehl und Milch glatt verrühren. Mit Salz und Muskat würzen und ca. 30 Minuten ruhen lassen.

6. Thymianblättchen abzupfen und fein schneiden. Thymian, Kartoffeln und Maronen unter den Teig rühren.

7. Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

8. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter die Kartoffelmasse heben.

9. In einer großen, ofenfesten Pfanne 30 g Butter erhitzen. Teig hineingeben und bei mittlerer Hitze ca. 2-4 Minuten hellbraun backen.

10. Schmarr(e)n im Backofen auf der mittleren Schiene weitere ca. 10 Minuten backen.

11. Anschließend den Schmarr(e)n herausnehmen und mit Pfannenwendern in grobe Stücke reißen. Die übrige Butter in Flöckchen untermischen und schmelzen lassen.

12. Schmarr(e)n mit der Kräutersoße anrichten und servieren. dazu passt z.B. Möhrensalat.

