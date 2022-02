Gebratene Spätzle mit Erdnuss-Kokossauce

per Mail teilen

Qin Xie macht heute gebratene Spätzle mit einer cremigen Sauce aus Erdnusscreme und Kokosmilch. Dazu gibt es gebratenen Tofu - einfach und köstlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal 405, KJ:1965 E: 13 g, F: 33 g, KH. 27 g Koch/Köchin: Qin Xie

Zutaten

Für die Erdnusssauce:

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

2 Stangen Zitronengras (alternativ: Zitronengraspaste, Supermarkt, Asiaabteilung)

3 EL Rapsöl

1 TL Thai-Currypaste, rot, alternativ 1 TL Currypulver und etwas Chilipulver

0,25 TL Kurkuma

1 EL Zucker, braun

150 ml Kokosmilch

2 EL Erdnusscreme, Bioqualität

2 EL Sojasoße

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für den Tofu:

200 g Tofu

200 ml Sonnenblumenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für die Spätzle :

500 g Spätzle, Kühlregal oder selbstgemacht

2 Möhren, klein

2 Lauchzwiebeln

2 EL Butter

etwas Pfeffer

Außerdem:

1 Biolimette oder Biozitrone

Zubereitung

1. Für die Sauce Schalotte und Knoblauch abziehen und fein hacken.

2. In einem Wok oder Topf das Öl erhitzen. Schalotte und Knoblauch darin glasig andünsten.

3. Currypaste und Kurkuma unter stetigem Rühren zugeben und bei mittlerer Hitze kurz mitrösten, bis es duftet.

4. Zucker zugeben und karamellisieren lassen. Mit Kokosmilch ablöschen und aufkochen.

5. Erdnusscreme zugeben. Mit Sojasoße und Pfeffer würzen. Soße kurz aufkochen.

6. Den Topf vom Herd nehmen, die Soße durch ein Sieb gießen und zugedeckt warm halten.

7. Für die Spätzle Möhren und Frühlingszwiebeln putzen bzw. schälen. Möhren in dünne Stifte und Lauchzwiebeln in Streifen schneiden, sodass sie zu den Möhren passen. Limette heiß abbrausen, trockenreiben und in dünne Scheiben schneiden. Limettenscheiben abdecken und beiseite stellen.

8. Spätzle nach Packungsanleitung garen. Herausnehmen und abtropfen lassen.

9. Butter erhitzen. Möhren und Frühlingszwiebeln darin ca. 2-3 Minuten knackig braten. Spätzle untermischen, kurz mitbraten und mit Pfeffer würzen.

10. Tofu in 4 x 4 cm große Quadrate schneiden. Tofu mit Salz und Pfeffer würzen.

11. Öl erhitzen. Tofu darin von beiden Seiten jeweils ca. 1-2 Minuten goldbraun braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

12. Erdnusssauce auf vorgewärmten Tellern verteilen. Spätzle mit Gemüse und Tofu darauf anrichten. Mit den Limettenscheiben anrichten und servieren.

