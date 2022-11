Gebratene Linsen-Bällchen (Falafel)

Eberhard Braun macht eine Köstlichkeit, die immer passt: knusprige Linsenbällchen. Der perfekte Snack zum Glühwein, zu Weihnachten oder Silvester.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 1 Stunde

Einweichzeit: 12 Stunden Nährwert: Pro Portion (4) Kcal: 460; KJ: 1935; E: 13 g; F: 35 g; KH: 26 g Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

80 g Linsen (z. B. Alblinsen)

120 g Kichererbsen (a. d. Dose, abgetropft)

40 g Nussmus (z. B. Haselnussmus)

2 EL Nussöl (z. B. Walnussöl oder Rapsöl)

1 Karotte, ca. 70 g

60 g Haferflocken, zart

1 Ei (Größe M)

etwas Salz

1 TL Ras El Hanout oder Chilipulver, optional

1 TL Biozitronenschale

3 EL Zitronensaft

etwas Pfeffer

8 EL Rapsöl

Zubereitung

1. Am Vorabend die Linsen in eine Schüssel geben und in kaltem Wasser mindestens 12 Stunden einweichen.

2. Am nächsten Tag eingeweichte Linsen in einem Sieb abtropfen lassen. Mit Kichererbsen, Nussmus und Nussöl in einen hohen Rührbecher geben und mit einem Schneidstab oder in der Küchenmaschine mittelfein pürieren.

3. Karotte putzen, schälen und fein reiben. In eine Schüssel geben und mit Linsenpüree, Haferflocken, Ei, Raz El Hanout, 0,5 TL Salz, Zitronenschale und Zitronensaft mischen. Masse mit Pfeffer und Salz abschmecken und 30 Minuten quellen lassen.

4. Einen großen Teller mit Küchenpapier auslegen. Aus der Falafelmasse mit 2 angefeuchteten Teelöffeln oder einem Eisportionierer kleine Bällchen formen.

5. In einer Pfanne das Öl portionsweise erhitzen. Falafel darin bei mittlerer Hitze goldgelb braten, dabei eventuell esslöffelweise weiteres Öl zugeben. Gebratene Falafel auf den vorbereiteten Teller geben und warmstellen, bis die Masse verbraucht ist.

6. Falafel anrichten und z.B. mit Kräuterquark und Salat servieren.

