Eine klassisch-winterliche Variante des Salats!

Portionen: 2 Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Nadine Hoffmann

Zutaten

Für den Salat:

200 g Feldsalat

4 Champignons

8 Walnusshälften

1 Orange

50 g Parmesan

Für das Dressing:

3 EL weißer Balsamico-Essig

1 EL Orangensaft

2 EL Olivenöl

2 TL Honig

0,5 TL Senf

Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Feldsalat putzen, waschen und trocken tupfen (oder schleudern). Champignons waschen und in dickere Scheiben schneiden. Orange schälen und in Würfel schneiden. Alles in eine Schüssel geben.

2. Die Walnusshälften grob zerkleinern und in einer Pfanne rösten

3. Die Zutaten für das Dressing gut miteinander verrühren.

4. Das Dressing über den Salat träufeln. Mit gerösteten Walnüssen und geriebenem Parmesan servieren.

