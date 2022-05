Erdbeer-Biskuitrolle

per Mail teilen

In einem locker-luftigen Biskuitteig verstecken sich Minzsahne und frische Erdbeeren. Ein bisschen fruchtig, ein bisschen cremig und mit diesem Rezept einfach gebacken.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (16): Kcal: 282; KJ: 1181; E: 5 g; F: 17 g; KH: 26 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für die Minzsahne:

330 g Schlagsahne

4 Stiele Minze, frisch

2,5 Blatt Gelatine, weiß

140 g Schokolade, weiß

120 g Frischkäse

Für die Biskuitrolle:

4 Eier (Größe M)

1 Prise Salz

1 TL Vanillezucker

100 g Zucker

70 g Weizenmehl Type 405

30 g Speisestärke

50 g Mandeln, gehobelt oder gehackt

Für die Erdbeerfüllung:

250 g Erdbeeren

20 g Zucker

3 Blatt Gelatine, weiß

50 ml Traubensaft, roter

1 Eigelb (Ei: Größe M)

10 g Speisestärke (alternativ Puddingpulver)

Außerdem:

Backpapier

Pürierstab

Spritzbeutel mit Lochtülle

einige Erdbeeren zum Servieren

Zubereitung

1. Am Vortag für die Minzsahne die Sahne in einem Topf erhitzen. Die Minze waschen, trockenschütteln und in der Sahne ca. 2 Stunden ziehen lassen.

2. Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Die Schokolade grob hacken und in eine Rührschüssel geben. Die Minze aus der Sahne nehmen.

3. Die Sahne erneut erhitzen und über die Schokolade geben. Die Mischung glatt verrühren. Die Gelatine abtropfen lassen, zufügen und unterrühren, bis sie sich gelöst hat. Anschließend den Frischkäse untermischen. Die Minzsahne abgedeckt über Nacht kalt stellen.

4. Am nächsten Tag für die Biskuitrolle den Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.

5. Die Eier trennen. Die Eigelbe mit Salz, Vanillezucker und 20 g Zucker in einer Rührschüssel cremig rühren. Das Eiweiß mit dem übrigen Zucker (80 g) steif schlagen. Das Mehl mit Stärke mischen und sieben.

6. Den Eischnee unter die Eigelbmasse heben. Die Mehlmischung zufügen und kurz unterrühren. Die Biskuitmasse gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech verstreichen und mit den Mandeln bestreuen.

7. Den Biskuit im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene 6 bis 8 Minuten backen. Dann herausnehmen und auskühlen lassen.

Bitte beachten: Der Biskuit kühlt auf dem Backblech aus und kann jederzeit aufgerollt werden, da er durch die kurze und heiße Backzeit sehr saftig ist und kaum an Feuchtigkeit verliert.

8. Für die Erdbeerfüllung die Erdbeeren vorsichtig waschen und putzen. 150 g Erdbeeren in kleine Würfel schneiden und mit 10 g Zucker bestreuen. Die übrigen Früchte pürieren.

9. Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Das Erdbeerpüree mit dem Zucker aufkochen. Traubensaft mit Eigelb und Speisestärke verrühren. Mischung in die Erdbeermasse rühren und alles kurz aufkochen lassen. Dann abkühlen lassen.

10. Die Gelatine abtropfen lassen, in einem kleinen Topf auf dem Herd unter Rühren auflösen. Aufgelöste Gelatine unter die Erdbeermasse rühren.

11. Den ausgekühlten Biskuit auf ein Backpapier stürzen und das mitgebackene Backpapier abziehen. Die Minzsahne aufschlagen und auf dem Biskuit glatt verstreichen. Die Erdbeerfüllung in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und als zwei Streifen auf die Minzsahne spritzen. Die Erdbeerstücke auf der Füllung gleichmäßig verteilen. Den Biskuit mit Hilfe des Backpapiers und eines Lineals aufrollen und die Rolle abgedeckt 2 Stunden kalt stellen.

12. Zum Servieren das Backpapier um die Biskuitrolle entfernen, die Rolle auf eine Tortenplatte setzen, in Scheiben schneiden und nach Belieben mit Erdbeeren dekoriert servieren.

