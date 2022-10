Buchteln mit Apfelfüllung und Schokostreusel

Diese Buchteln sind echte Prachtexemplare mit einem fluffigen Innenleben und einer Apfelfüllung. Ob lauwarm oder kalt, mit einer leckeren Vanillesoße dazu, sind sie ein richtig schöner Herbstgenuss.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (9): Kcal: 270; KJ: 1130; E: 6 g; F: 9 g; KH: 42 Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für die Apfelfüllung:

150 g Äpfel

1 Vanilleschote

20 g Zucker

0,5 Bio-Zitrone, der Saft davon

Für die Streusel:

50 g Weizenmehl (Type 405)

1 EL Backkakao

25 g Zucker

25 g Butter

Für den Hefeteig:

100 ml Milch

60 g Zucker

15 g frische Hefe

50 g Butter

1 Ei (Größe M)

1 Prise Salz

280 g Weizenmehl (Type 405)

Außerdem:

Eckige Auflaufform 20 x 20 Zentimeter

Weiche Butter für die Form

Mehl zum Bearbeiten

Zubereitung

1. Für die Apfelfüllung die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark herauskratzen. Äpfel waschen, trocknen und ungeschält vierteln. Viertel entkernen und halbieren. Mit Vanillemark, Zucker und Zitronensaft in einer Küchenmaschine zerkleinern.

2. Apfelmischung in einen kleinen Topf geben, zugedeckt aufkochen und bei milder Hitze 3 Minuten kochen. Topf von der Kochstelle nehmen und das Apfelmus bis zur Weiterverwendung abkühlen lassen.

3. Für die Streusel Mehl, Backkakao und Zucker in einer Schüssel mischen. Butter zugeben und mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Streusel kalt stellen. Tipp: Streusel und Apfelfüllung lassen sich gut am Vortag vorbereiten.

4. Für den Hefeteig: Milch und Zucker in einem kleinen Topf leicht erwärmen und in eine Schüssel geben. Hefe hineinbröckeln und unter Rühren mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine auflösen. 25 g Butter untermischen. Ei, eine Prise Salz und Mehl zugeben und zu einem glatten Teig kneten. Den Teig abgedeckt etwa 20 Minuten ruhen lassen.

5. Inzwischen eine eckige Auflaufform (20 x 20 Zentimeter) mit Butter fetten und die Schokostreusel auf dem Boden der Form verteilen.

6. Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und in 9 gleich große Stücke teilen. Teigstücke mit leicht bemehlten Händen zu Kugeln rollen und flachdrücken. In die Mitte jeweils 1 gehäuften EL Apfelmus geben, den Teig über die Füllung schlagen und gut zusammendrücken, so dass die Füllung nicht auslaufen kann. Die gefüllten Kugeln mit der Unterseite auf die Streusel drücken. Form an einen warmen Ort stellen und den Teig 30 Minuten gehen lassen.

7. Inzwischen den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Restliche Butter (25 g) in einem kleinen Topf zerlassen und die Buchteln damit bestreichen. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte etwa 20 Minuten backen und am besten lauwarm genießen.

Unser Tipp: Zu den Buchteln schmeckt eine Vanillesoße ganz lecker.

