Dieser Espresso bekommt seine besondere Note durch die Kondensmilch, die ihn besonders süß macht. Total lecker und ein echtes Highlight für jeden Kaffeeliebhaber!

Rezeptautor/Rezeptautorin: Víctor López-Dávila

Zutaten

1 Dose gezuckerte Kondensmilch (Füllmenge 397g)

40 ml Espresso (enstpricht einem doppelten Espresso; Empfehlung: aus mittel-dunkel gerösteten Espressobohnen)

40 ml Milch

Außerdem:

1 Glas (200 ml)

Zubereitung

1. Die Kondensmilch in einem Topf auf dem Herd so lange unter Rühren kochen bis sie eine Karamellfärbung bekommt und somit karamellisiert ist. Die karamellisierte Kondensmilch in ein Gefäß, z.B. eine Flasche, mit Deckel abfüllen. Unser Tipp: die karamellisierte Konsdensmilch in einem verschließbaren Gefäß, hält sich etwa eine Woche.

2. Für den "Bonbon"-Kaffee 40 ml karamellisierte Kondensmilch in ein Glas füllen.

3. Einen starken doppelten Espresso zubereiten und in das Glas füllen.

4. Die Milch erwärmen, gut aufschäumen und auf den Espresso geben.

