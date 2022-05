Birnenmus mit Sauerkirschen

per Mail teilen

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (6): Kcal 148; KJ: 620; E: 1 g; F: 0 g; KH: 37 g Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

1 kg Birnen

100 ml Birnensaft, alternativ Wasser

50 g Honig

30 g Sauerkirschen, getrocknet

Außerdem:

3 Einkochgläser mit Deckel (à ca. 350 ml Inhalt)

Zubereitung

1. Die Birnen schälen, in Viertel schneiden und entkernen. Birnenviertel in kleine Stücke schneiden.

2. In einem Topf den Birnensaft aufkochen. Den Honig unterrühren. Anschließend die Birnenstücke hinzufügen. Die Birnen-Mischung zugedeckt 5–7 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

3. Die Birnen mit einem Stabmixer pürieren. Anschließend die Sauerkirschen unterrühren. Birnenmus in die vorbereiteten Gläser füllen, dabei ca. 2 cm bis zum Rand frei lassen und verschließen.

4. Die Gläser in einen Einkochtopf geben und das Mus ca. 20 Minuten bei 90 °C einkochen. Alternativ die Gläser in eine Auflaufform mit hohem Rand stellen. Kochendes Wasser ca. 2 cm hoch in die Form füllen. Gläser im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/ Unterhitze 30–40 Minuten einkochen.

Timo's Tipp: Ist das Birnenmus nur für Erwachsene gedacht, können Sie 4 cl Birnenbrand zum Mus hinzufügen. Es passt perfekt zu Pfannkuchen, Wildgerichten oder Milchreis.

Übersicht aller SWR Rezepte