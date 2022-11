Beef Jerky

per Mail teilen

Das einzigartige Aroma von feinstem Rindfleisch, schonend getrocknet, dazu das kräftige Aroma von Sojasoße, Dijonsenf und gemahlenem Pfeffer, ohne den Geschmack des Rindfleischs zu überdecken. Würzig, kräftig, ein Snack-Hingucker.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Christian Rückert

Zutaten

1 kg Rinderroulade (4-5 mm dick geschnitten)

Für die Dijon-Marinade:

1 Bio-Zitrone

300 ml Sojasoße

200 ml Dijonsenf

50 ml Balsamico Essig

10 g Brauner Rohrzucker

10 g Meersalz

5 g Knoblauch, frisch gerieben

5 g Zwiebelgranulat

2 g Zitronenpulver

3 g Chilipulver

2 g Pfeffer

1 Prise Muskat

2 g Kümmel

Geschrotete Senfkörner

Zubereitung

1. Am Vortag für die Dijon-Marinade die abgeriebene Schale der Bio-Zitrone mit allen anderen Zutaten, außer den geschroteten Senfkörnern, vermengen, in eine Auflaufform geben und das Fleisch in der Marinade über Nacht einlegen.

2. Am Tag der Zubereitung das Fleisch 2 Stunden bevor es in den Ofen kommt gut mit Küchenpapier abtupfen. Die geschrotete Senfsaat über die abgetupften Rouladen streuen. Unser Tipp: Lassen Sie das Fleisch in der Küche liegen um es bei Zimmertemperatur vorzutrocknen.

3. Den Backofen auf 45 bis 50 Grad Umluft vorheizen.

4. Das eingelegte Fleisch auf den Rost des Backofens legen oder hängen und in den Backofen schieben. Auf den Boden des Backofens ein Blech legen, damit der Backofen sauber bleibt.

Unser Tipp: Die Fleischlappen sollten sich nicht berühren oder übereinanderliegen. Dies würde den Trocknungsprozess unnötig verlängern.

5. Die Türe des Backofens beispielsweise mit Hilfe eines Kochlöffels einen Spalt offen lassen und die das eingelegte Fleisch ca. 4-5 Stunden trocknen lassen. Die großen Streifen in kleinere Stücke schneiden und genießen.

Übersicht aller SWR Rezepte