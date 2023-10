Asiatisch-Mediterraner Nudeltopf

Unbekannte Zutaten, ein neues Gericht! Erst während der Sendung kreiert unser Koch Timo Böckle ein neues Gericht. Diesmal wurde es ein Mediterraner Nudeltopf.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten:

50 g Reis-Misopaste (als Ersatz kann auch Fleischbrühe verwendet werden)

1 Karotte

80 g Knollensellerie

80 g Petersilienwurzel

1 Bund Blattpetersilie

½ große Zwiebel

3 Zehen Knoblauch

1 Dose Kichererbsen, vorgegart

500 g Orecchiette (Öhrchennudeln, mittelgroß)

1 Pck. passierte Tomaten (ca. 500 g pur, ohne Kräuter etc.)

1 Beet Kresse

1 Beet Keimlinge (z. B. roter Rettich)

100 g Grana Padano

1 kleine Chilischote

4 Stiele Oregano

300 ml Sonnenblumenöl zum Frittieren

1. In einem großen Topf reichlich Wasser aufkochen, Salz hinzufügen und die Orecchiette darin bissfest kochen. Dann abschütten und abtropfen lassen.

In einem kleinen Topf ca. 250 ml Wasser erhitzen und salzen. In der Zwischenzeit die Karotte, den Sellerie sowie die Petersilienwurzel schälen, fein würfeln und auf der Seite abstellen. Die dabei entstandenen Gemüseabschnitte oder weniger schön gelungene Würfel in den Wassertopf geben und zu einer Gemüsebrühe auskochen.

2. Die halbe Zwiebel in einer beschichteten Pfanne anrösten bzw. schwärzen und dann mit zu dem Gemüse in die Brühe geben, das gibt eine schöne Färbung.

Die fein gewürfelten Möhren und Sellerie-Stücke in etwas Salzwasser blanchieren und bereit stellen.

3. Die Gemüsebrühe durch ein Sieb passieren und in die gewonnene Brühe die Miso-Paste einrühren. Die passierten Tomaten ebenfalls einrühren und nach Geschmack salzen. Die Dose mit den vorgegarten Kichererbsen öffnen, unter fließendem Wasser abspülen und ebenfalls hinzufügen.

4. Die kleine Chilischote waschen und entkernen. Den Knoblauch schälen und gemeinsam mit der Chilischote in kleine Würfel schneiden und zur Gemüsebrühe geben. Das ganze 5 Minuten köcheln.

5. Die Orecchiette, die Kresse und die Keimlinge sowie alle weiteren Zutaten gemeinsam in einen Topf geben. Vorsichtig rühren.

6. Oregano u. Blattpetersilie vom Stiel zupfen und in etwas heißem Öl frittieren. Bei ca. 120 Grad ausbacken und auf ein Tuch legen zum abtrocknen.

7. Vom Parmesan mit einem Sparschäler Späne hobeln.

8. Den Eintopf in tiefe Teller schöpfen, die Parmesanspäne sowie die frittierten Kräuter über den Eintopf geben und umgehend servieren.

