Apfel-Dinkel-Waffeln mit Schokosahne

Das Waffelteigrezept mit Dinkelmehl von Chocolatière Lisa Rudiger ist kein Hexenwerk. Ein paar extra Zutaten - wie Haselnüsse, ein Apfel und saure Sahne - machen sie so besonders. Der Teig ist fix zusammengerührt und die knusprigen Waffeln sind genauso fix gebacken. Sie schmecken am besten, wenn man sie warm serviert.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten

Für die Waffeln:

25 g Haselnüsse

1 kleiner Apfel (ca. 70 bis 100 g, Sorte z.B. Boskop)

60 g Butter, zimmerwarm

1 Ei (Größe M)

50 g Zucker

125 g Dinkelmehl (Type 630)

125 g Saure Sahne

1 Msp Backpulver

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

Mineralwasser nach Bedarf

Für die Schokoladensahne:

100 g Vollmilchschokolade

300 g Sahne

10 g Zucker

Außerdem:

1 Mixer

1 Waffeleisen für Herzwaffeln

Butter oder Margarine zum Einfetten des Waffeleisens

Puderzucker zum Bestäuben der Waffeln

Zubereitung

1. Für die Waffeln die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren rösten. Apfel waschen, halbieren, entkernen und mit den gerösteten Haselnüssen in einem Mixer zerkleinern.

2. Butter mit dem Ei verrühren und die Apfel-Nussmischung dazugeben.

3. Zucker, Dinkelmehl, saure Sahne, Backpulver, Salz und Zimt dazu geben und alles zusammen zu einem Rührteig verrühren. Mineralwasser bei Bedarf, je nach Konsistenz des Teiges, unterrühren.

4. Waffeleisen vorheizen.

5. Heißes Waffeleisen einfetten und Waffelteig nacheinander zu Waffeln ausbacken. Ausgebackene Waffeln mit Puderzucker bestäuben.

6. Für die Schokoladensahne Vollmilchschokolade grob hacken und in eine Schüssel geben. 50g Sahne in einem kleinen Topf zum Kochen bringen, über die gehackte Schokolade gießen und so lange rühren bis die Schokolade geschmolzen ist. Danach abkühlen lassen.

7. Restliche Sahne (250g) mit dem Zucker steif schlagen und unter die abgekühlte Schokosahne heben.

8. Warme Apfel-Dinkelwaffeln mit einem Klecks Schokoladensahne servieren.

