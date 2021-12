Tiere im Garten - so überstehen sie den Winter

Sieben Monate schläft der Siebenschläfer und zwar tief und fest - in einer kuschelig ausgepolsterten Höhle oder einem Schläferkasten. Der putzige Schläfer gehört zu den gefährdeten Arten, wer ihn im Garten beherbergt, hat also einen kleinen Schatz zu Gast. Spätestens im Herbst futtert sich der Siebenschläfer Fettreserven an, denn während des Winterschlafs verliert er bis zu 50 Prozent seines Körpergewichts!

imago images imago images/Shotshop

