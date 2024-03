Ganz wichtig

Hauptbestandteil eines Sandariums ist Sand. Allerdings kein gewöhnlicher Spielsand vom Spielplatz, sondern ungewaschener Sand, in dem Tonteilchen enthalten sind. Gräbt eine Wildbiene eine Niströhre in den Boden, fällt der Gang in feinem Spielsand wieder zusammen. In dem ungewaschenen Sand dagegen bleibt er bestehen und kann mit Ei und Pollen gefüllt werden.