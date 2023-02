Hering – nährstoffreich, günstig, vielfältig

Fisch ist gesund und soll ein- bis zweimal pro Woche auf den Teller. Wer den Aufwand, Fisch zu kochen, scheut, kann sich das Leben leicht machen – mit Hering. Die Dose mit dem Brathering auf und schon haben wir eine ordentliche Portion Omega 3 auf dem Teller. Oder Matjes mit Pellkartoffeln – ein super leckeres Gericht, das absolut keine Kochkünste voraussetzt.

Was spricht für Hering?

Fisch ist eine gute Eiweißquelle und enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die Blutdruck senkend und entzündungshemmend wirken – und der Hering hat als fetter Seefisch ganz besonders viele davon. Was er noch zu bieten hat:

Vitamin A – gut für die Haut

Vitamin B und D - gut für Knochengesundheit und Blutbildung

Kalzium, Magnesium und Phosphor – gut für Zähne und Knochen

Außerdem ist Hering zumindest noch nicht überall überfischt. Im WWF-Fischratgeber sind bestimmte Fanggebiete mit einem grünen Symbol versehen, das bedeutet, dass der Bestand dort gesund ist. Da aber auch die Bestände des Herings kleiner werden, sollte natürlich auch Hering nur in Maßen auf unseren Tellern landen.

Ist Matjes immer Hering?

SWR SWR -

Matjes ist eine spezielle Zubereitungsart des Herings, allerdings kann nur ein Hering zu Matjes verarbeitet werden, der im Frühsommer gefangen wurde. In diesem Zeitraum hat der Hering sich bereits ein Fettpolster für die anstehende Fortpflanzungszeit angefressen, aber noch keine Milch und keinen Rogen angesetzt. Der Hering hat in dieser Phase besonders zartes Fleisch und enthält noch mehr Omega-3-Fettsäuren als sonst.

Worauf beim Einkauf von Hering in Dose, Glas oder sonstiger Verpackung achten?

Wie immer bei industriell hergestellten Lebensmitteln lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste. Hering in der Dose – zum Beispiel als Brathering oder als Hering in Tomatensauce – kommt durchaus ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe aus. Achten Sie beim Einkauf auf eine kurze Zutatenliste und darauf, ob Sie die Dinge, die dort stehen, in Ihrer Küche verwenden würden. Bei Hering in Sauce ist der Zuckergehalt oft recht hoch. Wer auf sein Gewicht achten möchte, löffelt am besten nach dem Verzehr des Fischs die Sauce nicht aus der Dose…

Rezept-Idee

Im Studio: Sabrina Dürr, Ernährungswissenschaftlerin