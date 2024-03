per Mail teilen

Nach dem Winter ist die Haut oft blass und fahl – gleichzeitig macht der Frühling Lust auf Farbe. Wir zeigen, wie Sie mit Make-up Ihr Gesicht zum Strahlen bringen.

Rouge, Lippenstift und Mascara: SWR-Maskenbildnerin Ramona Heitz hat fünf Tipps für Ihr Make-up im Frühling.

1. Rouge ist der absolute Frische-Kick fürs Gesicht!

Schenken Sie sich ein Lächeln, und tragen Sie dann das Rouge auf dem höchsten Punkt der Wangen auf und blenden es in einer "C-Kurve" hoch bis zur Schläfe ein. Dadurch wird die Gesichtskontur hervorgehoben.

Cream-Rouge oder Puder-Rouge? Bei trockener Haut und ersten Fältchen empfiehlt sich Cream-Rouge. In allen anderen Fällen eignet sich auch Puder-Rouge. Dafür den Pinsel vorher auf einem Kosmetiktuch abklopfen, um überschüssige Pigmente zu entfernen.

Welche Farbe? Der Farbton des Rouges richtet sich nach der Hautfarbe. Er sollte aber auch zur Kleidung und zum Lippenstift passen.

Tipp: Nehmen Sie Ihren Lippenstift auch für die Wangen!

Tipp für das Make-up im Frühling. Helle Farben machen die Lippen voller. Colourbox

2. Der Frühjahrstrend beim Make-up: ganz natürlich

Wählen Sie eine leichte Foundation mit viel Feuchtigkeit und wenig Deckkraft. Wichtig: Nicht zum Puder greifen, denn ein leichter Glanz ist bei diesem Look durchaus gewünscht!

3. Süßer Erdbeermund: So wirken die Lippen voller und rosiger

Auch bei den Lippen gilt die Faustformel: Alles, was hell ist und glänzt, vergrößert optisch. Alles, was dunkel ist und matt, verkleinert optisch. Ein bräunlicher, matter Lippenstift lässt den Mund kleiner wirken.

Aktuell gibt es viele helle Rot-Nuancen und sanfte Sorbet-Töne - mit einem Klecks Lipgloss in der Mitte wirken die Lippen schön voll und rosig!

Wer verhindern möchte, dass sich der Lippenstift in kleinen Fältchen um den Mund absetzt, verwendet einen speziellen Wachsstift, den man um die Konturen herum auftragen kann.

4. "Good bye" müde Augen und Augenschatten

Müde, trockene Augen, die leicht brennen – darunter leiden viele Frauen. Ramona Heintz empfiehlt Augengel-Pads aus dem Drogeriemarkt.

Solche Kompressen kann man aber auch selbst herstellen. Dafür werden zwei Wattebäusche mit einer Kräutertinktur speziell für die Augen getränkt und dann auf die Augen gelegt. Das pflegt die Augen und erfrischt.

Es gibt auch spezielle Augenroller, zum Beispiel mit Hyaluronsäure, das gibt Feuchtigkeit und wirkt abschwellend durch das Kühle.

Bei Augenschatten reicht oft schon eine Grundierung, dafür die Foundation auftragen und schauen, ob die Schatten noch deutlich hervortreten.

Vorsicht bei Concealer: Er sollte nicht viel heller sein als das Make-up, maximal ein halber Ton, dieser darf leicht ins Orange gehen, so werden die bläulichen Schatten neutralisiert.

5. Da leuchten die Augen: Mascara und Augenbrauen-Styling

Die Augenbrauen geben dem Gesicht den Rahmen und sind deshalb für ein frisches Aussehen wichtig. Erst die Augenbrauen bürsten, dann mit einem Augenbrauenstift kleine Lücken auffüllen und die Härchen ein bisschen nachzeichnen, zuletzt ein Augenbrauengel auftragen. Das fixiert die Härchen.

Beim Kauf von Mascara sollten Sie auf die Größe des Bürstchens achten. Bei kürzeren Wimpern darf das Bürstchen nicht zu groß sein. Man kann auch einen Primer verwenden, dann wirken die Wimpern noch voller.

Die Mascara wird am Wimperrand angesetzt, dann geht’s in Zick-Zack-Bewegungen nach oben, das Ganze zwei- bis dreimal wiederholen. Tipp für Rehaugen: Dafür die Mascara am äußeren Augenwinkel ansetzen und die Härchen kräftig tuschen - perfekter Augenaufschlag garantiert!

