Wimpern perfekt tuschen: 5 Tipps vom Schmink-Profi

Schönheit muss nicht teuer und auch nicht aufwendig sein. Ein bisschen Wimperntusche kann schon die Augen in Szene setzen.

Größe des Bürstchens abhängig von Augengröße

Das fängt schon bei der richtigen Größe des Mascara-Bürstchens an. Orientieren Sie sich beim Kauf an Ihren Augen. Wer eher kleinere Augen hat, sollte zu einem kürzeren Bürstchen greifen. Ob einem eher Silikon oder buschigere Borsten beim Bürstchen zusagen, sollte man ausprobieren.

Tipp 1: Ist die Bürste dicht und buschig, nimmt sie viele Tusche auf und das sorgt für mehr Länge, verklebt aber auch eher als z.B. ein Bürstchen, wo die Borsten mehr auseinander stehen. Kurze Borsten eigenen sich für Leute mit eher kurzen Wimpern.

Wimperntusche: Wie man die Bürste am besten ansetzt

Die Bürste setzt man direkt am Wimpernkranz an. Den Mascara trägt man immer in einer Zick-Zack-Bewegung auf. So werden die Wimpern schon während des Tuschens voneinander getrennt und verkleben nicht.

Tipp 2: Immer mit der breiten Seite des Bürstchens in Zickzackbewegungen von der Mitte nach außen tuschen. Mit der Spitze des Bürstchens tuscht man nur die unteren Wimpern oder die Stellen, die man besonders betonen möchte.

So kleben Wimpern nicht aneinander

Am besten tuscht man die Wimpern mit einer Gummi-Bürste. Diese trennt super die einzelnen Wimpern voneinander.

Tipp 3: Die Wimpern von allen Richtungen tuschen, nicht nur von unten nach oben.

Wasserfeste Wimperntusch hält länger

Normale oder wasserfeste Wimperntusche: Das ist oft Geschmackssache. Wissen sollte man aber: Wasserfeste Wimpertusche hält meist den ganzen Tag, setzt sich nicht in den Fältchen ab oder krümelt.

Tipp 4: Wer kurze und wenig voluminöse Wimpern hat, sollte eine Wimperzange verwenden. Allerdings: Die immer vor dem Tuschen anlegen!

Schwarz, braun oder grün: Die richtige Farbe bei der Wimperntusche

Schwarze Wimperntusche ist natürlich der Klassiker. Allerdings gibt es Wimperntusche in allen Farben.

Braune Wimperntusche wirkt natürlicher bei Menschen mit hellem Haar und heller Haut. Blaue oder grüne Wimperntusche mag nicht jeder. Wer jedoch Lust auf Farbe hat, sollte mutig sein und es ausprobieren.

Tipp 5: Wer rote Haare und grüne Augen hat, für den ist ein brauner Mascara die perfekte Make-up-Wahl.

Expertin: Seda Yäksel, Make-up Artistin