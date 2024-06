Buchtipps: Historische Romane - spannende Zeitreisen

Zum 75. Geburtstag des bekannten Bestseller-Autors Ken Follett stellt Buchhändlerin Andrea Biedermann packende historische Romane und Bestseller vor, die wir nicht mehr aus der Hand legen wollen.

1. Tipp: "Die Säulen der Erde" - Ken Follet für Einsteiger

Lübbe Verlag Die Säulen der Erde von Ken Follet Verlag: Lübbe ISBN: 9783404178124

Preis: 18 Euro

Dieses Buch stand jahrelang in den deutschen Bestsellerlisten und ist der erste Band von Ken Folletts Kingsbridge-Reihe. Es spielt im Mittelalter, im England des 12. Jahrhunderts, in einer fiktiven Stadt namens Kingsbridge. Das Buch stellt den Jahrzehnte dauernden Bau einer Kathedrale dar. Wir erleben Adelige, Geistliche, Baumeister und einfache Bewohner. Die damalige Handwerkskunst ist mit den großteils dramatischen romanhaften Ereignissen verwoben. Die Geschichte der Kathedrale von Salisbury gilt als Vorbild für den Roman.

Auf diesen Band bauen drei weitere Titel von Ken Follett auf, und es gibt noch eine Vorgeschichte. Alles spielt in der fiktiven Stadt Kingsbridge, bis hin zum jüngsten Titel der Reihe, aus dem vergangenen Jahr: "Die Waffen des Lichts".

Follett gelingt es, dass wir bis zum Schluss mit den Figuren mitfiebern - und die Geschichte(n) hautnah erleben.

2. Tipp: "Die Krone des Himmels" - ein packender Mittelalterroman

Piper Verlag Krone des Himmels von Juliane Stadler Verlag: Piper ISBN: 9783492064705

Preis: broschiert 18 Euro

In "Krone des Himmels" fiebern wir mit der Handwerkertochter Aveline mit. Sie begibt sich auf den dritten Kreuzzug, denn sie möchte dringend nach Jerusalem. Aus schwierigen Umständen heraus sieht sie sich gezwungen, sich als männlichen Bogenschützen auszugeben. Sie möchte auf diese Weise unerkannt im Heer von Barbarossa mitziehen. Ob ihr das gelingt?

Die Autorin Juliane Stadler ist vom Fach, sie ist Historikerin, wurde in Speyer geboren, studierte in Heidelberg und lebt heute wieder mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in ihrer Heimat Speyer.

Ihr ist ein Buch gelungen über waghalsige Abenteuer, über Kampf und Liebe, das man nicht mehr aus der Hand legen will.

Extra-Tipp: Wer sich für Juliane Stadler begeistert, wird auch gern ihr jüngstes Buch lesen, das im Mittelalter spielt. Es ist bislang nur gebunden erhältlich: "König der Turniere" von Juliane Stadler, Piper Verlag, 9783492070553, gebunden 26,- Euro

3. Tipp: "Bertha Benz und die Straße der Träume" - spannende Geschichte aus dem Südwesten

Knaur Verlag Bertha Benz und die Straße der Träume von Alexander Schwarz Verlag: Knaur ISBN: 9783426447376 17

Preis: 17 Euro

Die große Geschichte um Bertha Benz und die erste Autofahrt als Roman erzählt: "Bertha Benz und die Straße der Träume". Der in Stuttgart geborene Alexander Schwarz hat gut recherchiert und erzählt schillernd über Bertha Benz, die an ihren Mann Carl und seine Ingenieurskünste geglaubt hat, mitsamt seiner Vision einer pferdelosen Kutsche. Sie hat gegen den Willen ihrer Eltern mit ihrer Mitgift und einem Teil ihres Erbes seine Werkstatt finanziert. Doch nach einem Konkurs müssen sie und ihr Mann mit den Kindern in bitterer Armut leben. Ihr Mann ist zögerlich, sie ist tatkräftig und beschließt, im wahrsten Sinn des Wortes das Steuer selbst in die Hand zu nehmen. Eine erstaunliche Geschichte als Roman erzählt.

4. Tipp: "Der Traumpalast" - Berliner Geschichte nicht nur für Film-Fans

Fischer Taschenbuchverlag Der Traumpalast: Im Bann der Bilder und Der Traumpalalst: Bilder von Liebe und Macht von Peter Prange Verlag: Fischer Taschenbuch ISBN: 9783596704071 und 9783596706358

Preis: jeweils 15 Euro

Berlin, Anfang der zwanziger Jahre ist voller Sehnsucht nach Freiheit, Aufbruch, Genuss. Rahel verfolgt ihren Traum: Als Journalistin will sie Wege gehen, die Frauen bisher verschlossen waren. Tino, Bankier und Lebemann, begeistert die Vision von glanzvollen Stars und glitzernden Kinopalästen. Mit der neu gegründeten Ufa, der deutschen Traumfabrik, riskiert er alles, um Hollywood Paroli zu bieten. Als die zwei einander begegnen, ahnen sie nicht, welche Wende ihr Leben dadurch nimmt. Schon bald müssen sie entscheiden: Welchen Preis haben ihre Träume? Und wie weit darf Freiheit gehen? In der Politik, in der Filmkunst – und in der Liebe.

Peter Prange ist bekannt für seine Romane zu verschiedenen Zeiten der deutschen Geschichte. Ihm sind einige Bestseller gelungen und verfilmt worden sind "Unsere wunderbaren Jahre" als historischer Dreiteiler. Wer weiß, vielleicht wird auch der "Der Traumpalast" verfilmt?

Expertin: Andrea Biedermann, Buchhändlerin