Büchertipps: Spannende und witzige Kinder- und Jugendbücher

Ob am Badesee oder dem Lieblingsplatz auf dem Balkon: Kinder und Jugendliche greifen gern zum Buch, wenn sie etwas Schönes zum Lesen haben. Diese Bücher sorgen für Spaß und Spannung an Sommertagen.

1. Tipp: "Little People, Big Dreams" für Kinder ab 4 Jahren

Insel Verlag Jürgen Klopp: Little People, Big Dreams María Isabel Sánchez Vegara Genre: Kinderbuch Verlag: Insel Verlag ISBN: 978-3458644255

Preis: 15 Euro

Darum geht's:

Für kleine Kinder mit einem großen Herz für die Fußball-EM und alles rund um Kicken: Die Kinderbuchreihe mit dem Titel "Little People, Big Dreams" also kleine Leute, große Träume, stellt in diesem Band Jürgen Klopp vor. Die Kinder erfahren zum Beispiel, dass Jürgen Klopp nicht nur als Trainer in Mainz groß herauskam, sondern, dass er im Schwarzwald aufgewachsen ist. Oder auch, wie er die Menschen in seinem Umfeld immer wieder motiviert und begeistert. Daraus folgt auch: Träume haben, sie verfolgen und an sie glauben ist für jeden Menschen wichtig! Und: glaube an deine Stärken, jeder Mensch ist einzigartig und besonders.

2. Tipp: "Morgen bestimme ich" für Kinder ab 3,5-4 Jahren

Moritz Verlag Morgen bestimme ich von Jörg Mühle Genre: Kinderbuch Verlag: Moritz Verlag ISBN: 978-3895654572

Preis: 14 Euro

Darum geht's

Wiesel und Bär wohnen zusammen; doch heute ist der Dachs beim Bär zu Besuch. Als Wiesel nach Hause kommt, sind sie zu dritt... Wer darf denn jetzt bestimmen? Es kommt unter den Dreien zu Streit und Eifersucht. Lässt es sich lösen? Was bedeutet es, Freund zu sein? Ein lustiges, klar und mit sehr süßen, charakteristischen Illustrationen ausgestattetes Buch.

3. Tipp: "Das Klugscheißerchen" zum Vorlesen und Selbstlesen für Kinder ab 6 Jahre

Carlsen Verlag "Das Klugscheißerchen" von Marc-Uwe Kling Genre: Kinderbuch Verlag: Carlsen Verlag ISBN: 978-3551522825

Preis: 12 Euro

Darum geht's:

Die Geschwister Tina und Theo Teufel finden ein erstaunliches Männchen auf ihrem Dachboden, das sich selbst als „Klugscheißerchen“ vorstellt und sich auch so verhält. Das spannende dabei: Das Männchen vertraut den Kindern an, nur "Klugscheißerchen" könnten es sehen. Zum Glück gibt es einige Klugscheißerchen in der Familie...

Eine Geschichte zum Schmunzeln, die auch Lust macht, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was wir eigentlich alles so sagen und ob das wirklich alles so stimmt. Marc-Uwe Kling hat damit eine witzige Geschichte geschrieben, und wie immer auch außerordentlich klug.

4. Tipp: "Die beste Bahn meines Lebens" für Kinder von 10-13 Jahren

Gulliver von Beltz & Gelberg Verlag Die beste Bahn meines Lebens von Anne Becker Genre: Kinder- und Jugendbuch Verlag: Gulliver von Beltz & Gelberg Verlag ISBN: 978-3407812551

Preis: ca. 12 Euro

Darum geht's:

Jan ist ein ganz normaler Junge mit einer besonderen Begabung: er schimmt außerordentlich gut. Mit dem Lesen und Schreiben hat er jedoch Schwierigkeiten, und als die Familie umzieht, kann er das nicht mehr so gut verstecken wie bisher. Seine neue Nachbarin, das Mädchen Flo hält Hühner, tritt ziemlich selbstbewusst auf, ist in seiner Klasse und beeindruckt ihn. Ob die beiden unterschiedlichen Heranwachsenden Freunde werden können?

Die Geschichte bestärkt Kinder darin, dass man seine Schwächen annehmen kann, dass diese manchmal durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden, und Freundschaften dabei helfen können, selbstbewusst zu werden. Außerdem wird hier auch einfühlsam von allererster Liebe erzählt: das ist amüsante Unterhaltung mit viel Tiefgang. In dem Buch gibt es ergänzend zum Text auch Grafiken. Das ist witzig, macht Spaß und freut auch jene Kinder, die nicht so lange Texte mögen.

Extra-Tipp: Das Buch wird es ab Mitte Juli in einfacher Sprache geben. Dann ist es auch für Lesende geeignet, die Schwierigkeiten mit dem Textverständnis haben.

5. Tipp: "Windstärke 17" für große Kinder ab 17 und Erwachsene

DuMont Buchverlag Windstärke 17 von Caroline Wahl Genre: Jugendliche und Erwachsene Verlag: DuMont Buchverlag ISBN: 978-3832168414

Preis: 24 Euro

Darum geht's:

Die etwa 20jährige Ida, die nach dem Tod ihrer Mutter ihr bisheriges Leben hinter sich lässt, reist nach Rügen, ans Meer. An diesem Sehnsuchtsort versucht sie, über den großen Verlustschmerz hinweg zu kommen. Und das ohne ihre große Schwester Tilda, die, als sie jünger war, immer an ihre Seite gestanden hat. Caroline Wahl schildert fast körperlich spürbar, was in der jungen Frau alles arbeitet und wie schwer die Situation ist. Aber Ida findet Menschen, die sie annehmen, wie sie ist: Knut und Marianne, ein Paar das sie bei sich aufnimmt. Hier kann Ida sich fallenlassen. Marianne füllt so etwas wie eine Mutterrolle für sie aus, die ihre alkoholkranke Mutter ihr so nicht bieten konnte. Dann verliebt sich Ida und kann wieder an ihre Zukunft glauben. Ein bewegendes, sehr zu empfehlendes Buch, das man nicht mehr weglegt!

Extra-Tipp: Etwas günstiger erhältlich ist Caroline Wahls voriges Buch, "22 Bahnen", das ein großer Erfolg war und als Taschenbuch für 13 Euro vorliegt. Es greift die Familiensituation in jüngeren Jahren auf: Darin geht es vor allem um die große Schwester Tilda, die mit der Familiensituation, ihrer alkoholkranken Mutter klarkommen muss und sich auch um die jüngere Schwester Ida kümmert. 22 Bahnen wurde von den unabhängigen Buchhandlungen als "Lieblingsbuch" ausgezeichnet.

Caroline Wahl schreibt in einer klaren Sprache. Die Bücher sind rau, einfühlsam und auch mit einem gewissen Witz geschrieben. Beide Bücher sind auch unabhängig voneinander zu lesen.

