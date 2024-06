Es gibt derzeit in Baden-Württemberg rund 500 Altfälle im Bereich Kriminalisik - sogenannte Cold Cases. Vor 3 Jahren haben die Polizeipräsidien im Land damit begonnen, alte Akten, Spuren und Hinweise zu digitalisieren. In Heilbronn ist die Spezialeinheit damit jetzt fast fertig. Michael Kraft ist der Chef der "Cold Case Unit" in Heilbronn.