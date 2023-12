5-Minuten Fitness: Übungen für ein besseres Gleichgewicht

per Mail teilen

Schon ab dem 50. Geburtstag lässt der Gleichgewichtssinn nach. Zusammen mit einer schwachen Muskulatur der Oberschenkel ist dies die häufigste Ursache für Stürze im Alter.

Mit einem sanften Training kann aber schon viel Sicherheit gewonnen werden!

1. Übung: Einfache Standwaage

Ziel: Gesäß und Beinmuskulatur stärken

So geht die Übung: Für diese Übung brauchen wir einen Stuhl. Wir stellen uns hinter die Lehne und halten uns mit beiden Händen fest. Den Oberkörper beugen wir leicht nach vorne. Mit dem Standbein gehen wir leicht in die Knie, um das freie Bein nach hinten zu strecken und zurück.

Übung mindestens 15-mal pro Seite machen, gerne zwei oder drei Sätze.

Hintergrund: Gut trainiert hat der Körper mehr Spannung und ist agiler. Allein dadurch können schwierige Situationen, in denen wir drohen das Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen, besser meistern. Wer regelmäßig etwas für seine Fitness tut, kann das Risiko deutlich senken!

2. Übung: Beinstrecker

Ziel: Bessere Oberschenkelmuskulatur

So geht die Übung: Wir sitzen auf dem Stuhl, nehmen das Trainingsband in beide Hände und stellen einen Fuß hinein. Das Bein im Band winkeln wir an und ziehen das Band straff. Dann strecken wir das Bein gegen den Widerstand, wieder anwinkeln, dann wieder strecken.

Übung 10-mal pro Seite machen, am besten zwei oder drei Sätze.

3. Übung: Balance halten

Ziel: Das Stehen auf wackligem Untergrund trainiert die Tiefenmuskulatur.

So geht die Übung: Im Stehen auf einem (Sofa-)Kissen. Ein Bein angewinkelt hochheben. 10x wiederholen, dann anderes Bein, mindestens 2 Sätze.

Steigerungsmöglichkeiten: ohne Festhalten und mit geschlossenen Augen. Noch fortgeschrittener: auf einem zusammengerollten Handtuch die Übung durchführen.

Übung 10-mal pro Seite machen, am besten zwei oder drei Sätze.

Experte im Studio: Physiotherapeut Kai Becker