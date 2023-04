Eisenbahn-Romantik - Museumsdampf im Südwesten

per Mail teilen



Der Südwesten bietet eine Vielzahl an attraktiven Ausflugsmöglichkeiten in Sachen Eisenbahn. Wohl eine der aufregendsten Museumseisenbahnen dampft noch heute entlang der Schweizer Grenze - die Sauschwänzlebahn. Sie wurde so genannt, weil ihre Streckenführung dem kringeligen Schwänzlein einer Sau ähnelt.

Tierisches bietet auch die Pfalz. Hier ruft der Kuckuck in Form des Kuckucksbähnels aus dem Wald.

Eisenbahnmuseen in Heilbronn oder Hermeskeil lassen die gute alte Zeit aufleben.

Alle das wäre aber nichts, ohne Menschen, die ihr Leben gänzlich der Dampfeisenbahn gewidmet haben.

Und falls doch einmal Regenwolken über den Südwesten ziehen sollten, erfreuen Modellbahnen, wie beispielsweise die Nachbildung der Schwarzwaldbahn in Hausach, nicht nur die Kinder.

