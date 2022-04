Mit dem Kuckucksbähnel ins Elmsteinertal

per Mail teilen

Eine Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrt von Stuttgart nach Neustadt/Weinstraße überbrachte Glückwünsche für die Elmsteinertal-Bahn. Diese ist bekannter unter dem Namen "Kuckucksbähnel" und feierte 1999 ihren 90. Geburtstag.

In dem Wagen ein begeistertes Publikum und gutgelauntes Personal. Der Zug ins Kuckuckstal ist gut besetzt. SWR SWR - Hagen von Ortloff

Die Bahn erschloss das Tal wirtschaftlich. Aber nicht nur: auch Ausflügler strömten an den Wochenenden in die Region, um eine der Burgruinen zu besuchen – von denen es im Pfälzer Wald 500 gibt.



Das Kuckucksbähnel ist eine viel besuchte Museumsbahn und von Mai bis Oktober an jedem zweiten Wochenende unterwegs.

(ESD: 30.05.1999)