Baustelle Bahn - Falsche Weichenstellung im Südwesten?

Eisenbahn-Romantik beschäftigt sich seit fast dreißig Jahren mit allen Aspekten der Eisenbahn - hauptsächlich natürlich mit den "romantischen", mit der Freude also, die die Eisenbahn bei vielen Menschen auslöst und die sie für viele zu einem begeisternden Hobby macht. Allerdings ist die Eisenbahn als Verkehrsmittel auch immer Teil politischer Diskussionen und so schwingen verkehrspolitische Fragen auch in den Filmen der Eisenbahn-Romantik oftmals mit.

Unser langjähriger Autor Alexander Schweitzer hat nun einen Film über die Verkehrsentwicklung im Südwesten gemacht, der nicht unter der Rubrik Eisenbahn-Romantik gelaufen ist, sondern in einem Schwerpunkt über Bahnthemen im Abendprogramm. Wir stellen diesen Film auf unsere Seite, weil es auch viele Eisenbahnfreunde gibt, die sich für "unromantische" Themen interessieren.

Daher haben wir auch zwei lange Interviews beigefügt, die für diese Sendung entstanden sind. Die Interviews gehen sehr ins Detail und sind für Menschen gedacht, die auch für die kleinen Verästelungen eines Themas ein Faible haben.

- Keine Angst: Eisenbahn-Romantik bleibt Eisenbahn-Romantik. Es gibt nur ein zusätzliches Angebot, das nicht auf Kosten unserer klassischen Filme geht.