Eva Schönfeldt

ist die Wirtin im "Löwen" und mit dem Tierarzt Andreas Grub verheiratet

Eva könnte Bücher schreiben über das, was sie tagtäglich von ihren Gästen im Löwen mitbekommt. Das halbe Dorf trifft sich dort und auch die kleinste Geschichte macht in der Dorfkneipe die Runde, oder nimmt ihren Anfang. Man könnte behaupten, die Wirtin mag jeden einzelnen ihrer Gäste, bei zweien jedoch stellen sich ihr die Nackenhaare. Constantin wie auch Ulrich sieht sie am liebsten von hinten. Und das ist auch kein Geheimnis, denn ihr Herz trägt die beliebte Wirtin auf der Zunge. Wie es aussieht, hat ihre Tochter Carlotta auch in dieser Hinsicht viel von ihrer Mama.