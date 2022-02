ist die älteste Tochter von Johanna und Hermann und Mutter von Eva

Kati ist in love. Eigentlich. Was hat sie in der vergangenen Zeit nicht alles unternommen, um Mr. Right zu finden - und jetzt das! Das Glück liegt ganz offensichtlich doch vor der Haustür, zumindest vor ihrer. Gegen Bernds Charmeoffensiven hat Kati sich lange Zeit mit Erfolg gewehrt, doch nun bröckelt ihr Widerstand. Wer weiß, wohin das noch führen wird...