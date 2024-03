Unter Dampf

per Mail teilen

Hermann ist mächtig aufgeregt, denn er wartet sehnsüchtig auf seine Freundin Irene. Die heimlichen Tage mit seinem Bawettchen hat der Altbauer schon komplett durchgeplant. Allerdings unter etwas anderen Umständen als denen, die plötzlich über die beiden Turteltauben hereinbrechen.

Wenn Frau Dr. Siegel-Brack auftaucht, springt Jürgen Winterhalter wie ein gut dressiertes Hündchen. Um die erfolgsverwöhnte Dame zu unterstützen, gibt Jürgen alles. Doch für Siegel-Brack, die ihren Literaturkreis nur als Alibi für ihre wahren Machenschaften zu nutzen scheint, läuft plötzlich überhaupt nicht mehr alles wie geplant.

Saskia und Leni sind gezwungen, an einem Strang zu ziehen. Da Jenny in Tracht heiraten möchte, müssen die beiden mit flinken Fingern nähen, um die Braut und ihren Babybauch allerschönst in Szene zu setzen. Und dabei ist nicht das Nähen die eigentliche Herausforderung!