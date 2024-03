Bezaubernd

per Mail teilen

Riedle regt sich schon wieder über Sebastian auf. Der Jungbauer ist fast schon so knausrig wie Karl es früher war. Sebastian will nämlich keinen müden Cent für einen neuen Schleppschlauchverteiler berappen, sondern stattdessen selbst einen bauen. Riedle kann über so viel Naivität nur den Kopf schütteln und weiß jetzt schon, dass das nur Murks werden kann. Bea muss Sebastian diesen Schwachsinn unbedingt ausreden.

Merle, eine junge Zauberkünstlerin, die mit ihrer Show auf dem Rechtlinger Frühlingsmarkt auftritt, legt ihre Werbung bei Tu im Löwen aus. Nach einem zunächst unangenehmen Zusammentreffen mit Tayo gefällt ihr die Atmosphäre in der Dorfkneipe jedoch sehr und sie bleibt zum Essen. Und ganz nebenbei sorgt sie dafür, dass es zwei unkenden Stammtischbrüdern die Sprache verschlägt.

Nachdem Jenny die Streithennen Leni und Saskia aus dem Hofladen verbannt hat, springt Monique vorübergehend ein, um die werdende Mama zu entlasten. Dort bekommt sie überraschend Besuch von Franziska, die auf der Suche nach Bea ist.