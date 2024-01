Herzschläge

Albert und Celine wollen endlich gemeinsam in Mannheim durchstarten. Albert hat den neuen Job so gut wie in der Tasche, und Celine braucht nur noch die Zusage für ihre Fachärztinnen-Ausbildung. Alles nur eine Frage der Zeit! Am Ende läuft nichts wie geplant, und Hermann ist vor den Kopf gestoßen.

Jenny macht sich große Sorgen um Kuh Sissy. Deren Kälbchen sollte bereits da sein, aber es geht nichts voran. Mittlerweile ist auch Sebastian in Alarmbereitschaft, doch niemand konnte ahnen, wie dramatisch sich die Situation im Kuhstall noch zuspitzen würde.

Constantin reicht es mittlerweile mit Toni, der offensichtlich nur noch in der Säge auftaucht, wenn es ihm passt. So wundert es Klumpp zwar nicht darüber, dass er Toni schlafend auf der Maschine findet, dass der aber jemals am längeren Hebel sitzen könnte, schon!