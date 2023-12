's goht dagege!

per Mail teilen

Riedle ist so stolz auf seinen Heumilchkäse, dass er endlich Nägel mit Köpfen machen und komplett auf Heumilch umstellen will. Bei Bea und Sebastian stößt er zwar noch immer auf Widerstand, hat aber vorsichtshalber bereits Angebote für den Neubau einer Heubergehalle eingeholt. Doch Bea zögert und Markus Riedle geht das alles mal wieder nicht schnell genug. Vielleicht ist es jetzt auch endlich an der Zeit, die Reißleine zu ziehen!

Es ist vollbracht! Leni hat tatsächlich eine Chronik über die Schönwalder Landfrauen herausgebracht. Vor ihren Landfrauenkolleginnen hat sie das bisher allerdings erfolgreich verheimlicht. Und das aus gutem Grund: Leni hat in die Vereinskasse gegriffen!

Lioba ist außer sich, als sie Tayo handpanspielend in der Kapelle antrifft. Doch dann findet sie Gefallen an Tayos Spiel. Sie findet sogar heraus, dass sie und Tayo mehr Gemeinsamkeiten haben als gedacht – Seit an Seite zelebrieren sie ein altes Ritual!